Roberto Bolle torna per il quinto anno consecutivo il primo gennaio 2022 in prima serata su Rai Uno con “Danza Con Me”. La stella della danza mondiale avrà al fianco Serena Rossi e Lillo. Lo show sarà dedicato a Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio scorso. Il re della danza mondiale sarà ospite giovedì 30 dicembre dalle ore 17 in streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti su Facebook FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano.

Tra gli ospiti di “Danza con me”: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni. Non mancheranno le colleghe e stelle della danza come Svetlana Zakharova, Marianela Nunez e la giovane Agnese di Clemente. Ornella Vanoni canterà e ballerà sulle note di una sua canzone con Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Sono le attrici del cast del film al cinema “7 Donne e un mistero”. Colapesce e Dimartino si esibiranno insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala. Se Franca Leosini svelerà le grandi storie dietro i grandi balletti, Carla Signoris racconterà leggende e aneddoti del mondo della danza.