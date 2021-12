Ha milioni di follower in tutto il mondo, li ha conquistati con le sue espressioni ormai leggendarie. Si tratta di Kabi Lame, origini senegalesi, una vita in Italia. A Milano la sua iniziativa benefica diventata un post su instagram. Nel video pubblicato sul canale si vedono lo stesso Lame e alcuni amici intenti a distribuire panettoni e vestiti alle persone senza dimora in giro per Milano. Accanto al video il commento: “è ora di usare il potere dei social per diffondere messaggi buoni e questo è il mio: se avete la possibilità di aiutare qualcuno che ha bisogno, allora fatelo”.