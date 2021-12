Il Grande Fratello Vip 6 continua ad intrattenere il grande pubblico di Canale 5 (anche con un buon riscontro in termini di Auditel). Durante la puntata andata in onda ieri 27 dicembre, uno tra Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis (giocano come unico concorrente) ha dovuto abbandonare la Casa. La tensione è palpabile, dal momento che tra i primi due è nato un flirt: “Lo dico, mi piace Miriana. Mi sto innamorando di lei”, ha affermato l’opinionista di Barbara D’Urso. Poco dopo, il verdetto finale: D’Anelli è eliminato dal gioco.

Alfonso Signorini lo ha aspettato in studio: “Facciamolo entrare. Ecco Biagio, questo applauso è per te”, ha detto il conduttore invitandolo accanto a lui. “È stata una bellissima esperienza, amo il Grande Fratello da sempre. Sono stato me stesso, ho sempre detto la mia e ho giocato a carte scoperte”, ha concluso D’Anelli. A sorridere, sotto i baffi, c’era Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani che aveva avuto una liaison con Miriana Trevisan all’interno della Casa. “Come mai gli uomini che si avvicinano a Trevisan poi vengono eliminati? Un destino?”, gli ha chiesto il conduttore e il ragazzo ha annuito.

Ma facciamo un passo indietro, perché a far parlare è stata anche una frase dell’opinionista del reality, Adriana Volpe. Il motivo? D’Anelli era entrato nella Casa di Cinecittà con il cuore impegnato, salvo poi lasciarla in diretta: “Io avevo voglia di baciare Miriana, a me lei piace e per questo ho deciso di lasciare la mia fidanzata”. “Ma si può lasciare una fidanzata così perché ha voglia di baciare un’altra?”, ha detto il conduttore. Lo studio è rimasto senza parole. E secondo Adriana Volpe questa fidanzata neanche esisterebbe: “Mi pare che sia la stessa storia di Alex Belli che diceva di essere sposato, ma lui non era sposato e secondo me Biagio non ha nessuna fidanzata. Ho spulciato sui social ma non ho trovato nulla nonostante sapessi nome e cognome. Sono andata a cercare il profilo, ma possibile? Neanche una story? Non ha richiesto un confronto?”. “Certo che tu sei piena di roba da fare, eh Volpe”, ha infine commentato il conduttore.