Regole e tamponi. Cambieranno le quarantene per gl’immunizzati. Il commissario offende la gente in coda per i test: “Fanno le file ai negozi pure per i capi griffati…”

Da qualche anno è invalsa la curiosa abitudine di arguire dalla morte dei condannati o degli indagati la certezza che fossero degli innocenti perseguitati. Non tutti, sennò saremmo ancora qui a piangere il martirio di Riina e Provenzano: solo i politici. A Natale si è tolto la vita Angelo Burzi, ex consigliere piemontese di FI […]

In Italia In un mese infettati anche 8 mila già con tripla dose Muoiono pure i vaccinati, ma il tasso di decessi tra i no-vax è 20 volte quello di chi ha ricevuto il booster Di A. Man.

Il grande gioco Quirinale, Pd nel marasma: Letta isolato, avanzano Casini e Amato Manovre contro Draghi. Tornano le correnti. Ora anche Bettini molla il premier e Franceschini si muove. Nel M5S Conte pensa a una donna Di Wanda Marra

L’intervista Giuseppe Santalucia “Le pagelle peggiorano il sistema Palamara” “Guardi: più che la delega affidata a Francesco Paolo Sisto, il guaio è la riforma annunciata dal governo che non ci pare per nulla adeguata a rimediare ai problemi emersi”. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm, parla della delega affidata dalla ministra della Giustizia Cartabia al sottosegretario di FI sulle valutazioni di professionalità delle toghe. Presidente, davvero […] Di Ilaria Proietti

Conti in disordine Serie A, sei società rischiano lo stop al calciomercato A gennaio allenatori e tifosi aspettano rinforzi, ma quest’anno qualcuno in Serie A riceverà solo carbone dalla befana. Da un documento interno visionato dal Fatto, risulta che all’ultimo monitoraggio ci sono ben 6 squadre che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno col mercato bloccato: si tratta di Lazio, Empoli, Bologna, […] Di Lorenzo Vendemiale

12 anni dopo Ritorna in piazza il Popolo Viola contro il Caimano versione Quirinale Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B. premier aveva portato in piazza migliaia di persone per protestare. Riecco il Popolo Viola, convocato ancora una volta dal suo storico animatore, Gianfranco Mascia. “Dove eravamo rimasti? – scrive sul suo blog – Ah sì, […] Di RQuotidiano

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Morto un lodo se ne fanno 4. Casa Scajola a sua insaputa Ventunesima puntata. B. disperato. Bocciata la legge Alfano, non sa più come fermare i processi. I calzini del giudice, lo scudo fiscale, la P3 e la “Cricca” Di Marco Travaglio

Rabbia e orgoglio E allora ditelo che dobbiamo contagiarci tutti prima o poi… Difficile descrivere l’incubo che stiamo vivendo. Siamo fondamentalmente un gregge di pecore lasciate libere per festeggiare il Natale e il nuovo anno che arriva senza alcuna certezza, ma in nome dell’economia. Il virus avanza, dunque la natura fa il suo corso e noi, poveretti, seppur in gran parte vaccinati, siamo vittime di contagi che si […] Di Cinzia Monteverdi

Caos regione puglia Dirigente arrestato a Bari: “Tangenti sui Covid hospital” “Ho fatto tutto, ho dato la mazzetta, ho dato tutte cose”. Così parlava, intercettata, una delle persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Bari sull’ospedale Covid nella Fiera del Levante, inaugurato nel capoluogo pugliese nel gennaio del 2021, che, per i pm, ha “fatto emergere delle zone d’ombra sulla gestione dell’attività contrattuale della Regione Puglia”. A […] Di Natale Ciappina

Il caso Blengini “Fuga di notizie nell’inchiesta su Montante”. Ai servizi sociali lo 007 nominato da Renzi Per la Procura di Caltanissetta lo 007 ha mentito in fase d’indagine, ma il processo è sospeso e sarà affidato ai servizi sociali. È la storia di Valerio Blengini, ex vicedirettore Aisi, nominato sotto il governo Renzi e in pensione dal dicembre 2020, oggi imputato a Caltanissetta per false informazioni ai pm, per la fuga […] Di Saul Caia

Aveva patteggiato Rimborsopoli, la destra usa il suicidio di Burzi. Ma “la Regione gli pagò 200 pasti in vacanza” Un colpo di pistola la notte di Natale e tre lettere per spiegare il suo malessere. Angelo Burzi, 73 anni, politico torinese, già assessore regionale al Bilancio per Forza Italia e poi consigliere regionale fino al 2014, si è suicidato nel suo appartamento in centro a Torino. Nelle lettere, fra le altre cose, ha spiegato […] Di Andrea Giambartolomei

Alle Vallette di Torino Perse 25 kg in carcere e morì: “Non fu curato” Diceva di non riuscire a mangiare, ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Il caso è approdato in tribunale, dove tra qualche giorno verrà discussa la richiesta dei […] Di RQuotidiano

Saras sotto accusa Petrolio sporco del gruppo Moratti, chiusa l’indagine Chiusa l’inchiesta sulle transazioni petrolifere della Saras, la società della famiglia Moratti. La Procura di Cagliari ha inviato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione indagini, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse, per il reato di riciclaggio, riguardano la società e i manager della compagnia petrolifera, che secondo la Procura sarda […] Di Gianni Barbacetto

Appello dei familiari David Rossi, “fare luce su omissioni e festini dei pm” “In nome e per conto di chi ha scritto l’avvocato Vernazza al presidente Fico?”. Carmelo Miceli, deputato Pd e legale di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi – capo della comunicazione di Mps, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena – replica alla lettera che il collega […] Di RQuotidiano

L’anniversario Resistenza, il museo Casa Cervi ora è multimediale e tecnologico Si inaugura oggicon la riapertura al pubblico, in una veste nuova, il Museo di Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia). L’inaugurazione coincide nel 78° anniversario del sacrificio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, fucilati dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia. “Il nuovo museo – si legge in una nota – […] Di RQuotidiano

“No esternalizzazioni” Bnl, boom di adesioni allo sciopero aziendale Grande riuscita per lo sciopero indetto ieri in Bnl, il primo dagli anni 90. I sindacati hanno chiamato gli 11.500 dipendenti a protestare contro il piano di riorganizzazione della banca che prevede l’esternalizzazione di oltre 900 addetti, soprattutto nell’It e nel backoffice, pari all’8 % circa della forza lavoro totale. A Roma lavoratrici e lavoratori […] Di RQuotidiano

Naufragio Concordia Costa Crociere dovrà risarcire il passeggero Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700 euro i danni patrimoniali e da stress post-traumatico subiti da Ernesto Carusotti, uno dei 3.216 passeggeri della Costa Concordia, la nave da crociera che la notte del 13 gennaio 2012 si incagliò e fece naufragio all’Isola del Giglio causando la morte di 27 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. […] Di RQuotidiano

Vivere ai tempi del covid “Siamo tutti uguali” e l’alibi perfetto La chimera “rischio zero”. Poca trasparenza dei dati, Dad a scuola e Green Pass: la gestione “politica” della pandemia ha fallito. Bisogna pensare a prevenzione personalizzata evitando inutili regole orizzontali Di Sara Gandini

Germania Berlino: più armi per tutti. L’export vale 26 miliardi Negli ultimi nove giorni di mandato, la Merkel ha approvato la vendita di mezzi navali e aerei anche all’Egitto Di Cosimo Caridi

Russia Dimitrev: Mosca mette in galera la memoria storica dei gulag Quindici anni di colonia penale: è la sentenza della Corte di Petrozavodsk, nord-ovest della Federazione russa, contro l’attivista e studioso Yuri Dimitrev, vittima di un processo politico. Si è seduto sul banco degli imputati per la terza volta dopo essere stato già assolto due volte in precedenza per le stesse accuse: prima nel 2018, poi […] Di Magi

Crisi istituzionale “Golpista”: stessa accusa tra presidente e premier Somalia. Farmajo, il capo dello Stato, incolpa di “corruzione” il primo ministro Roble e lo solleva dall’incarico. Lui porta i blindati nelle strade Di Roberta Zunini

Polonia Duda blocca la legge che vieta agli stranieri di possedere media Il presidentepolacco Andrzej Duda ha deciso di porre il veto alla controversa legge sulla proprietà dei media. La modifica avrebbe costretto la società Usa Discovery a cedere la sua quota di controllo del network televisivo polacco Tvn, da tempo al centro del dibattito a Varsavia. La legge mirava a contenere l’influenza straniera nei media polacchi […] Di RQuotidiano