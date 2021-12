Il 21 dicembre inizia un nuovo corso, seppur temporaneo, di “Pomeriggio 5”. Allo storico conduttore si aggiunge la parola “News”, e alla guida non troveremo più Barbara d’Urso. Al suo posto, almeno fino al 14 gennaio, ci sarà Simona Branchetti. “Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituire Barbara è una grossa responsabilità. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”, ha svelato a Sorrisi. Ma chi è il volto natalizio del pomeriggio di Canale 5? Scopriamolo insieme!

Già volto molto amato del Tg5, è una giornalista in forza all’informazione di Mediaset dal 2007. Sorriso rassicurante e professionalità indiscussa, sul curriculum della Branchetti ci sono una laurea in Giurisprudenza a Bologna (“Studiavo all’università e mi arrabattavo per mantenermi lavorando in emittenti come Happy Channel, dove conducevo programmi per bambini, o al Tg Rosa”) e una parentesi nella redazione di SkyTg24. Ma è proprio sotto il Biscione di Cologno che ha trovato la sua casa professionale ideale. Qui per anni ha condotto l’edizione delle 13 del Tg5, sia in coppia con Giuseppe Brindisi che da sola a partire dal 2009, sempre con la penna blu in mano.

La grande occasione è arrivata quest’estate, quando è stata scelta per la conduzione di “Morning News”, il contenitore mattutino che ha sostituito “Mattino 5” nel periodo estivo. Partito in sordina, è stato un successo di ascolti e critica, a tal punto da far slittare la partenza del programma titolare con Federica Panicucci e Federico Vecchi. Ora si sposta al pomeriggio, raccogliendo un’eredità davvero importante. Come reagirà il pubblico, abituato dal 2008 allo stile di Barbara d’Urso? All’Auditel l’ardua sentenza.