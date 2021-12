Charlène Wittstock non tornerà a Monaco per trascorrere il Natale in famiglia. Chi pensava che la principessa avrebbe lasciato la clinica svizzera per ricongiungersi al marito e ai figli, ha sbagliato tutte le previsioni. A rivelare che l’ex nuotatrice passerà le feste lontana dal Principato è stato il giornalista Stéphane Bern, royal watcher e amico della famiglia Grimaldi, in un’intervista al settimanale francese Gala in cui svela cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Non se ne parla prima dell’inizio del 2022.

«Charlène ha passato un anno molto difficile con tutti i problemi di salute che ha avuto. Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto. Ma sono ottimista. Si sta riposando e possiamo sperare che possa tornare presto a Monaco, dai suoi sudditi ma soprattutto dalla sua famiglia», spiega il giornalista. Tradotto in altre parole: Charlène non tornerà a Monaco prima del nuovo anno.

Quando? È impossibile fare il toto-data perché il percorso di riabilitazione che la principessa sta affrontando (c’è chi dice per riprendersi dagli interventi subiti in Sudafrica dopo un’infezione all’orecchio e alla gola, chi per una profonda depressione) non prevede accelerazioni ma piuttosto tempi lunghi ed estrema riservatezza. Anche perché di mezzo c’è la vita di due bambini di sette anni, che dopo aver trascorso il compleanno senza la mamma, passeranno anche il Natale lontani da lei.

Oltre che un matrimonio, quello con Alberto di Monaco, da anni al centro della bufera del gossip per le presunte crisi e ora per le incessanti indiscrezioni (anche molto gravi) sulle condizioni di salute di Charlène. «Anche l’anno del Principe non è stato semplice. Le preoccupazioni per la salute di sua moglie, il dolore per la sofferenza dei figli, la fatica dei doveri istituzionali, le voci su un presunta crisi. Alberto ha affrontato tutto questo da solo. Ma è un uomo estremamente coraggioso e davanti a queste prove ha dimostrato una forza d’animo grandissima», ha rivelato a Gala Stéphane Bern, aggiungendo che Caroline e Stéphanie di Monaco negli ultimi mesi hanno fatto di tutto per far sentire il meno possibile la mancanza della mamma ai gemelli Jacques e Gabriella. Poi il giornalista chiude con un’altra toccante rivelazione: «Alberto ha sempre avuto la capacità di prendere i problemi di petto. Ma nei mesi scorsi sono stato a stretto contatto con lui e ripeto: so che non è stato un anno affatto semplice. Gli manca sua moglie: la ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco».