“Giacomo Urtis mi ha promesso un figlio”. Mentre il chirurgo si trova all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, dove è uno dei concorrenti, fuori c’è qualcuna che professa di amarlo. Stiamo parlando di Jessica Alves. Prima di fare intraprendere il percorso di transizione e fare coming out come donna trans, la donna aveva avuto una storia con Urtis. “Lo amo ancora”, svela ora a Spyit. Anche quando lei ha deciso di cambiare sesso, il chirurgo non l’ha abbandonata. Tutt’altro, è stato lui ad aiutarla con alcuni interventi chirurgici. La loro storia, che qualcuno credeva fake solo per copertine ed articoli, era nata in un ristorante di Milano. “Ci ha presentati un giornalista, un amico in comune. Un mio amico psicologo mi ha detto che per esorcizzare il fatto che lui non ci sarà più devo aiutarlo nel suo percorso. Così lo vedo cambiare e piano piano accetto il fatto che cambi. Quando stavo con Rodrigo, ogni tanto trovavo dei vestitini da donna, collant, ecc. Lui aveva già questa tendenza”, aveva dichiarato all’epoca Urtis da Chiambretti.

Tuttavia, i rapporti tra Giacomo e Jessica sono rimasti ottimi. E anche se lui non la ama più, l’amore per la Alves non è mai finito. Lo ha svelato lei stessa, ammettendo di volere un figlio dal chirurgo. “Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente. Da quando è entrato al Grande Fratello Vip non possiamo sentirci e mi manca tantissimo. Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo. Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica. Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani. Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Giacomo ed io siamo fatti per stare insieme perché abbiamo tantissime cose in comune. Con lui ho fatto l’amore, quello vero e per lui sarei disposta anche a trasferirmi a Milano”. In tal proposito, Jessica sogna il trapianto di utero: “Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio”. Per lei, che ambiva a diventare il “Ken umano”, sarebbe l’ottantesimo intervento chirurgico della sua vita.