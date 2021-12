Elisabetta II è “molto preoccupata” , riportano i tabloid inglesi. Il motivo? Il futuro della famiglia reale, in special modo quello di William e Kate. No, nessuna crisi in vista: ad angosciare la Sovrana è il fatto che il principe William spesso si mette alla guida dell’elicottero per trasportare l’intera famiglia da Londra alla residenza nel Norfolk. “È un bravo pilota, ma gli incidenti possono sempre accadere, soprattutto con il tempo incerto”, sono le parole riportate al Sun da una fonte vicina alla Regina.

Non a caso vi è una legge non scritta secondo cui i membri della famiglia reale non devono mai viaggiare insieme. Le nuove generazioni sono sempre più restie alle regole, tanto che lo stesso William talvolta ha disobbedito. Ma la Regina ora è irremovibile, specialmente in vista del maltempo previsto per i prossimi giorni in Inghilterra. E d’altronde una cosa analoga accadde già con il principino George: “Non potrà più volare insieme ai genitori”. E la Regina, si sa, ha sempre ragione.