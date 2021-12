21 dicembre, 16:59. Non un minuto più, non uno meno. Inizia la stagione più fredda: comincia l’inverno astronomico ed è la giornata con il minor numero di ore di luce dell’emisfero boreale. Questo fenomeno è determinato dall’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano di rivoluzione della Terra. Ma quanto dura il giorno? 9 ore e 7 minuti: il sole tramonterà alle 16:44 e sorgerà alle 7:37. E come riporta Mountainblog.it, c’è qualcuno che aspetta questo giorno sull’Everest, precisamente all’Osservatorio scientifico italiano noto come la Piramide. Si tratta dell’alpinista Jost Kobusch che attende l’inizio dell’inverno astronomico per salire sulla grande montagna, dalla Cresta Ovest. Lo farà senza ossigeno supplementare. L’obiettivo dell’alpinista? Raggiungere gli ottomila, punto più alto mai toccato sulla Cresta Ovest. L’alpinista tedesco è stato criticato duramente da Messner: “Se ho 1% di possibilità, io non volo nemmeno in Nepal, ma cerco la felicità su una collina più piccola da qualche parte vicino a dove vivo”, ha detto a proposito di Kobusch che ha anche definito “un mago della pubblicità”.