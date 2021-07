Oggi 22 luglio compie 8 anni il principino George, figlio di Kate Middleton e il principe William. I duchi di Cambridge hanno voluto celebrare via social con uno scatto di mamma Kate. Lui, sorridente, guarda verso l’obiettivo e il ritratto conquista da subito i follower della famiglia reale che si sperticano in complimenti e lodi. La foto è stata scattata ad Anmer Hall, la tenuta nel Norfolk dove i Cambridge trascorrono molte delle loro giornate, lontani da Londra.

Ma più passano gli anni, più George dovrà fare i conti con i rigidi protocolli della famiglia reale. Tra questi, uno che riguarda i viaggi. Come riportato dall’Express, quando compirà il 12° compleanno, George non potrà più volare con i propri genitori. Nello specifico il protocollo reale prevede che due eredi non debbano mai viaggiare sullo stesso volo, regola che si applicherà a tutti i figli dei Cambridge una volta cresciuti. Questo per assicurare la successione al trono, nel caso di un incidente.

Dunque, dal momento che George è attualmente il terzo in linea di successione al trono, dopo suo padre, il principe William e suo nonno, il principe Carlo, la regola dovrà essere rispettata con molta attenzione. Anzi, sembra che la Regina Elisabetta sia stata anche comprensiva, consentendo viaggi di famiglia ai duchi di Cambridge fino a quando i bimbi saranno ancora piccoli. Di fatto l’unica a poter concedere delle deroghe è proprio Sua Maestà.