Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip6 c’è anche Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il modello, nato a Genova nel 1989, sta già facendo parlare di sé. Non tanto nella Casa, quanto fuori. Sì perché Alex Belli, eliminato dopo 3 mesi di reality, pare si sia ingelosito del rapporto che Basciano vorrebbe instaurare con Soleil Sorge (con cui Belli aveva costruito una ‘chimica artistica’). “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB‘ sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”, ha infatti twittato ieri 19 dicembre l’attore di CentoVetrine.

Effettivamente Soleil e Alessandro pare che si siano già trovati, tanto che hanno dormito insieme. Peccato però che la mattina successiva la ragazza si sarebbe confidata con Sophie Codegoni, dicendole: “Eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro, giuro, un momento un pò imbarazzante”. Come andrà a finire? Alfonso Signorini già si sta già sfregando le mani.