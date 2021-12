Look nuovo, con tanto di shopping alla Rinascente. Poi un giro alla Pinacoteca di Brera e, ancora, una serata in discoteca e una alla Scala. Fino al “viaggio” a bordo di un tram storico. Babbo Natale, quest’anno, sceglie Milano per le vacanze e per prepararsi alla notte dei regali. Almeno secondo il nuovo spot del Comune di Milano per promuovere il turismo nel capoluogo lombardo. Un video ironico che racconta, utilizzando la figura natalizia per eccellenza, cosa è possibile fare nella città.