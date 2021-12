“Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo. Questo gli crea ansia“: a parlare così è Gabriele Rossi, ex di Garko. Finita la storia d’amore, i due sono rimasti in buoni rapporti. Lo spiega Rossi al settimanale Nuovo: “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”. Insomma, un rapporto che è rimasto nel tempo. Garko è stato di recente ospite a Ballando con le Stelle come ‘ballerino per una notte’ e a Milly Carlucci che gli ha fatto notare come sarebbe bello se fosse un concorrente nella prossima stagione, l’attore ha risposto: “Si stanno muovendo nelle cose nel mio campo”. Glielo auguriamo (ma dovesse scegliere il programma di RaiUno sarebbe un’ottima occasione di rilancio).