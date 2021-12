Poco o nulla si sa della vita sentimentale di Achille Lauro, uno dei cantanti Big del Festival di Sanremo 2022. Con l’avvicinarsi della kermesse musicale (in programma dal 1 al 5 febbraio) ecco che cresce l’interesse sulla vita privata dei concorrenti in gara. Come riportato da Fanpage, solo qualche mese fa, ospite di Domenica In il cantante aveva rivelato: “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano. L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”. Ma chi sarebbe la fortunata?

“Pare che la fidanzata storica si chiami Francesca“, scrivono i siti di cronaca rosa, ma nient’altro si conosce su di lei. L’estate scorsa il trapper era stato paparazzato da Chi Magazine durante i festeggiamenti del compleanno a Sabaudia, in compagnia di una ragazza, che potrebbe essere proprio la fantomatica Francesca: “È al suo fianco da 4 anni”, scriveva il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Un’altra volta, invece, era stato il settimanale Spy a pubblicare alcuni scatti con una ragazza mora al suo fianco, ma lui poi aveva smentito scrivendo su Instagram: “Io e la mia sorellastra paparazzati come se fossimo una coppia“. E chissà se prossimamente non rivelerà qualche dettaglio in più.