La variante Omicron di Sars Cov 2 sta dilagando a Londra. Il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, si è detto preoccupato dall’aumento esponenziale dei casi di Covid, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi la Omicron è destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante. Come spiegato in tre tweet da Giorgio Gilestro, neurobiologo all’Imperial College. Lo scienziato italiano sottolinea come Delta cresca “a un ritmo più lento di Omicron (circa 3-4 volte) che aumenta silente finché non la spiazza completamente. A quel punto, e solo a quel punto, il numero di casi giornalieri cresce al ritmo di omicron … raddoppiando ogni 2-3 giorni. Cosa implica? Che l’andamento del numero di casi pare esplodere dal nulla”. Lo scenario è che la capitale entro la fine della prossima settimana avrà il 50% dei casi causati dalla variante rilevata la prima volta in Sudafrica.

Omicron ha fatto anche la prima vittima come annunciato dal premier Boris Johnson. Il primo ministro inglese ha sottolineato che l’idea che Omicron sia una variante meno pericolosa è da “mettere da parte” e che serve “riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera attraverso la popolazione. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo”. Sono dieci i pazienti ricoverati negli ospedali inglesi. Il ministro Javid ha precisato che non ci sono ancora dettagli sulla gravità dei ricoverati. Per il ministro, la variante si sta “diffondendo a un ritmo eccezionale” e le infezioni continuano a raddoppiare ogni due-tre giorni. Il tasso della sua diffusione è “qualcosa che non abbiamo mai visto prima”. Intanto il Regno Unito intende arrivare a vaccinare un milione di persone al giorno contro il Covid per salvare le feste di fine anno e contrastare la “ondata di marea” in arrivo della variante Omicron.

Intanto la Scozia si appresta a mettere in campo nuove misure restrittive. Il segretario alla salute Humza Yousaf, intervenendo al programma radio Good Morning Scotland della Bbc ha detto che è “inevitabile” che la premier Nicola Sturgeon annunci ulteriori misure anti-Covid. Da oggi in Scozia si accelera sul programma di vaccinazione con i booster, iniziando le somministrazioni agli over30, per passare entro fine settimana anche a tutti gli over18. Anche la Danimarca si appresta ad anticipare la terza dose di vaccino alla luce dei crescenti contagi da Covid nel Paese e per la diffusione della variante Omicron. L’intervallo sarà ridotto a 4 mesi e mezzo il tempo tra la seconda e la terza dose dai sei mesi precedenti per tutti gli over 40. Con questa misura, “affronteremo l’inverno con una maggiore protezione per le persone più fragili”, ha sottolineato il direttore dell’Agenzia per la salute, Soren Brostrom.