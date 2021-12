Sono stati tutti estratti i quattro corpi senza vita individuati poco dopo le 6.30 sotto le macerie a Ravanusa. Tra loro ci sono anche Selene Pagliarello, l’infermiera 30enne al nono mese di gravidanza, e il marito Giuseppe Carmina. La coppia si trovava al terzo piano del palazzo distrutto dall’esplosione avvenuta in via Trilussa che alle 20.30 di sabato ha provocato un’ondata d’urto di oltre 100 metri. Trovato anche il corpo del padre di Giuseppe, Angelo Carmina. Restano adesso due i dispersi che si trovano ancora sotto i resti della casa crollata. Salgono a sette le vittime della tragedia, provocata da una fuga di gas le cui cause sono ancora tutte da accertare. Abitavano tutte nell’edificio in cui al primo piano viveva Rosa Carmina, una delle sopravvissute, mentre negli altri appartamenti vivevano i suoi tre fratelli. I Vigili del fuoco non si sono mai fermati, con l’aiuto dei generatori elettrici hanno lavorato, anche a mani nude, tra le macerie. Le ricerche dei dispersi sono proseguite per tutta la notte. Poi all’alba, dopo oltre 36 ore di lavoro, sono stati individuati i primi tre corpi. Poco dopo anche un quarto. Ora le ricerche non si fermano, perché restano ancora due dispersi.

Le vittime e i dispersi – L’esplosione ha coinvolto in particolare un intero nucleo familiare in una delle palazzine crollate. Nell’abitazione, in piani diversi, c’erano un’anziana donna e i tre fratelli con le rispettive mogli. Al primo piano viveva Rosa Carmina, trovata viva tra le macerie. Al secondo piano c’era la cognata: Giuseppa Montana, anche lei sopravvissuta. Il fratello di Rosa, Pietro Carmina, è deceduto. Non c’è ancora traccia, invece, della moglie Carmela Sciabetta. Al terzo piano viveva un altro fratello, Angelo Carmina, con la moglie Enza Zagarrio: sono morti entrambi, insieme al figlio Giuseppe Carmina e a sua moglie Selene Pagliarello incinta di nove mesi. Erano andati a far visita ai genitori e domani lei sarebbe dovuta partire per Milano per la laurea del fratello. Al quarto piano c’erano il terzo fratello, Calogero Carmina, e la moglie Liliana Minacori, anche lei deceduta. Infine, il più anziano, il quasi novantenne Giuseppe.