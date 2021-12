Noto per le sue stravaganti dichiarazioni, il Ceo di Tesla e SpaceX ha colpito di nuovo. Con un tweet pubblicato oggi 10 dicembre, Elon Musk ha fatto sapere che “sta pensando di lasciare gli incarichi e diventare un influencer a tempo pieno”. “Che ne pensate?”, ha anche aggiunto scatenando inevitabilmente l’ironia del web.

“Se apri un profilo su Only Fans (la piattaforma dedicata prettamente ad un pubblico adulto, ndr) sarò il primo ad iscrivermi”, ha scritto un utente. E subito Musk: “Forse lo farò…”. Qualcun altro invece: “Se per ogni str***ata che scrivi su Twitter ricevessi un dollaro, diventeresti ricco… ah no, già lo sei” e lui ha replicato con una emoticon che ride. Insomma, un’altra delle sue bizzarrie o davvero vuole cambiare vita? Chissà. Intanto il tweet macina like: più di 285mila nel primo pomeriggio di oggi.