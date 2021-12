Era originario di Alba, nel Cuneese, lo studente italiano della Columbia University di New York ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri, 30enne in procinto di conseguire un dottorato dopo gli studi al Politecnico di Torino.

Secondo la ricostruzione della polizia, lo studente italiano è stato accoltellato allo stomaco la notte scorsa, poco prima delle 23, nel Morningside Park, ad Harlem, a pochi isolati dalla sua abitazione. Il giovane è poi morto durante il trasporto in ospedale. Il 25enne sospettato dell’omicidio è stato fermato dalla polizia a Central Park ed è stato identificato in Vincent Pinkney. Lo riporta il New York Post, secondo il quale Pinkney ha colpito Giri mentre lo studente stava rientrando nella sua abitazione dopo una partita di calcio con la sua squadra, il NY International FC. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista italiano identificato in Roberto Malastina. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Mount-Sinai Saint Luke, dove è ricoverato in condizioni stabili.