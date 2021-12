Per festeggiare il settimo pallone d’oro, ieri 30 novembre Lionel Messi ha organizzato un party in grande spolvero a Parigi. Tra i tanti invitati, ovviamente, anche i compagni del Paris Saint-Germain. Tutti. Tranne Mauro Icardi e Wanda Nara. A riportarlo è il giornalista argentino Angel De Brito, secondo cui “Icardi non è stato invitato alla festa”. E, in una foto di gruppo delle rispettive mogli dei giocatori, effettivamente di Wanda Nara non c’è traccia.

Dove si trovava la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi? Di certo la procuratrice sportiva non si sarà disperata, anzi starà continuando a festeggiare i 10 milioni di follower raggiunti su Instagram. “10 milioni di grazie. Grazie per il vostro amore e per esserci sempre”, ha scritto a corredo di un’immagine di ieri e che la ritrae con 4 vassoi di dolci che compongono la scritta: ‘1o M Wanda”.

No salió WANDA en la foto. pic.twitter.com/iGkqVDUY8J — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 30, 2021