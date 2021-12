Come mostrare velocemente il Green Pass se si possiede un iPhone o l’Apple Watch? Sono sufficienti alcuni semplici passaggi. Per prima cosa è necessario stampare il certificato o andare sull’app IO e salvarlo nel rullino delle foto (‘Certificazione verde Covid-19’, ‘Visualizza’, ‘Salva’, ‘Salva come immagine nella galleria’). A questo punto il Green Pass sarà salvato nelle foto.

Adesso le strade per aggiungerlo su iPhone o Apple Watch sono due. Il primo metodo è il più rapido. Andiamo a questo link e scegliamo una delle due opzioni. Con ‘Avvia fotocamera’ possiamo scattare una foto al Green pass stampato, altrimenti scegliamo ‘Seleziona un file’, poi ‘Libreria foto’ e quindi l’immagine con il nostro certificato. A questo punto si aprirà il nostro Green pass digitale, tocchiamo ‘Aggiungi’ in alto a destra e abbiamo fatto. Adesso il Green pass si trova in Wallet. Come riportato dal Corriere, il sito è di uno sviluppatore indipendente ma il processo è tutelato dal Gdpr, il regolamento europeo su privacy e dati e il codice sorgente del sito è disponibile su GitHub.

Vi è poi un secondo metodo che si basa invece sull’app Stocard, pensata per salvare le carte fedeltà dei negozi o dei supermercati ad esempio. Apriamo quindi l’app e tocchiamo l’icona con il ‘+’ in alto a destra. Qui cerchiamo ‘Covid’ e quindi scegliamo ‘Certificazione verde Covid-19’. A questo punto abbiamo tre scelte. La prima è scansionare con la fotocamera il green pass stampato. La seconda opzione è ‘Inserisci manualmente’ (la più laboriosa). Infine la terza. Con ‘Aggiungi da foto’ possiamo scegliere la fotografia che avevamo salvato con l’App IO e portarla nel sistema. Ora il nostro Green Pass sarà tra le carte fedeltà e potrà essere salvato in Wallet: tocchiamolo e poi tocchiamo i tre puntini in alto a destra. Scegliendo ‘Aggiungi ad Apple Wallet’ e poi di nuovo ‘Aggiungi’ , il certificato digitale sarà salvato in Wallet.