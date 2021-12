Donald Trump senza filtri durante l’intervista rilasciata ieri 30 novembre alla rete britannica GB News, ospite dell’ex leader dell’Ukip Nigel Farage. Come riportato dal Daily Mail, il 45° presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Meghan Markle accusandola di aver “mancato di rispetto” e “ferito” la regina. Non solo, la Duchessa – a suo dire – ha anche “manipolato orribilmente” il principe Harry fino a rovinare la relazione con la sua famiglia. “Harry è stato usato e un giorno se ne pentirà”, ha tuonato Trump. Infine ha concluso sostenendo che Meghan sia stata “inappropriata” poiché ha usato il titolo reale per intromettersi nella politica degli Stati Uniti (dove i Sussex vivono da ormai anni, ndr), scrivendo una lettera su carta intestata dei Sussex per esercitare pressioni sui membri del Congresso su questioni come il congedo di paternità.