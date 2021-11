Almeno 4 persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita e altre 19 sono rimaste ferite a causa di un forte uragano che si è abbattuto sulla città di Istanbul. Il vento del sud, chiamato ‘Lodos’ in turco, ha spazzato via i tetti di alcuni edifici, rovesciato mezzi parcheggiati e abbattuto una torre dell’orologio che cadendo ha sfiorato un’automobile in corsa. Due delle vittime, una madre e un bambino, sono rimaste schiacciate sotto i detriti di un tetto che si era staccato dall’abitazione accanto alla quale stavano camminando. La protezione civile ha invitato la popolazione a non uscire di casa se non è necessario. Le raffiche registrate nel pomeriggio in alcuni quartieri della città sul Bosforo hanno raggiunto i 130 chilometri orari. Istanbul è stata la città più colpita ma vento fortissimo e piogge torrenziali sono state registrate anche in altre zone del Paese, soprattutto nella città di Smirne, sulla costa del mare Egeo, e ad Antalya, nel sud della Turchia.