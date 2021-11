Anche nell’appuntamento di venerdì 25 novembre di X Factor 2021, i Bengala Fire hanno portato sul palco un po’ di rock dal sapore brit. Questa volta lo hanno fatto con il loro nuovo pezzo, “Amaro Mio”, di cui la stessa band firma testo e musica e per la cui produzione hanno lavorato Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Tommaso Colliva. I Bengala Fire non accennano a fermarsi, puntando ancor di più dritto verso il rock ‘n roll che esplode fragoroso in questo singolo, dal titolo in italiano ma dal testo in inglese. L’appuntamento, con loro, è per la semifinale di #XF2021 della prossima settimana.

Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand