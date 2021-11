Qual è il miglior olio extravergine di oliva in vendita nei supermercati italiani? Ce lo dice la classifica di Altroconsumo, che ha condotto un test su 30 bottiglie in commercio per verificare, innanzitutto, che il contenuto rispecchi quanto indicato sull’etichetta e poi l’effettiva qualità del prodotto anche in rapporto al prezzo di vendita. L’indagine è stata condotta in due fasi: una in laboratorio, dalla quale è emerso che tutti gli oli rispettano i parametri chimici previsti dalla legge; poi è stata eseguita una prova di assaggio che ha portato a individuare 11 casi in cui l’olio non era veramente “extravergine” come indicato invece sull’etichetta, ma piuttosto di un sapore e di un livello qualitativo decisamente più basso.

Per definire un olio di oliva “extravergine”, la categoria più pregiata, la normativa stabilisce che l’olio debba essere contraddistinto da aroma e sapore intensi. Di conseguenza, anche il suo valore di mercato è più alto. L’olio semplicemente “vergine” ha invece una qualità inferiore e viene prodotto miscelato con olio di oliva raffinato. Dal momento che Altroconsumo ha usato per i suoi test delle bottiglie acquistate a campione in diversi punti vendita, non si è potuto accertare se il difetto di “extravergine” fosse isolato alla singola bottiglia oppure riguardi in toto tutto il prodotto; e neppure se si tratti di un problema causato da una scorretta conservazione o di una scarsa qualità in origine, ovvero in produzione.

A conclusione dell’indagine, Altroconsumo consiglia per il miglior rapporto qualità/prezzo Desantis classico olio extravergine di oliva. Qualità: ottima, 71. Prezzo medio: 4,43 euro a confezione.

ECCO LA CLASSIFICA COMPLETA:

1. Monini Bios

Qualità: ottima 78. Prezzo: 8,34 euro a confezione.

2. Clemente

Qualità: ottima, 75. Prezzo: 9,32 euro a confezione.

3. Carapelli Bio

Qualità: ottima, 73. Prezzo: 8,14 euro a confezione.

4. Podere del Conte (Eurospin)

Qualità: ottima, 73. Prezzo: 4,79 euro a confezione.

5. Carapelli il frantoio

Qualità: ottima, 71. Prezzo: 5,41 euro a confezione.

6. Desantis 100% italiano

Qualità: ottima, 71. Prezzo: 6,13 euro a confezione.

7. Desantis classico

Qualità: ottima, 71. Prezzo: 4,43 euro a confezione.

8. Conad verso Natura Bio

Qualità: ottima, 70. Prezzo: 5,73 euro a confezione.

9. De Cecco classico

Qualità: ottima, 70. Prezzo: 5,70 euro a confezione.

10. Carapelli Oro verde

Qualità: buona, 68. Prezzo: 8,90 euro a confezione.

11. Farchioni il casolare biologico

Qualità: buona, 67. Prezzo: 6,90 euro a confezione.

12. Monini classico

Qualità: buona, 66. Prezzo: 5,86 euro a confezione.

13. Farchioni estratto a freddo

Qualità: buona, 65. Prezzo: 5,17 euro a confezione.

14. De Cecco 100% italiano

Qualità: buona, 64. Prezzo: 8,46 euro a confezione.

15. Zucchi bio estratto a freddo

Qualità: buona, 62. Prezzo: 7,37 euro a confezione.

16. Coop origine 100% italiano

Qualità: buona, 62. Prezzo: 7,25 euro a confezione.

17. Olio Carli fruttato

Qualità: buona, 61. Prezzo: 9,80 euro a confezione.

18. Sagra classico

Qualità: buona, 60. Prezzo: 5,79 euro a confezione.

19. Filippo Berio 100% italiano

Qualità: media, 57. Prezzo: 8,40 euro a confezione.

20. Cosa d’oro il biologico non filtrato

Qualità: bassa, 34. Prezzo: 6,07 euro a confezione.

21. Pietro Coricelli 100% italiano

Qualità: bassa, 33. Prezzo: 9,13 euro a confezione.

22. Bertolli Gentile olio

Qualità: bassa, 33. Prezzo: 5,41 euro a confezione.

23. Carrefour classico

Qualità: bassa, 33. Prezzo: 4,77 euro a confezione.

24. Cirio classico

Qualità: bassa, 33. Prezzo: 5,44 euro a confezione.

25. Pietro Coricelli racconti di famiglia

Qualità: bassa, 31. Prezzo: 5,24 euro a confezione.

26. Oleificio viola la Colombarda

Qualità: bassa, 31. Prezzo: 6,77 euro a confezione.

27. Primadonna (Lidl) classico

Qualità: bassa, 30. Prezzo: 3,79 euro a confezione.

28. Sasso classico

Qualità: bassa, 30. Prezzo: 6,54 euro a confezione.

29. Dante terre antiche

Qualità: bassa, 29. Prezzo: 6,31 euro a confezione.

30. Costa d’oro l’extra

Qualità: bassa, 29. Prezzo: 5,37 euro a confezione