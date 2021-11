Lutto per Geri Halliweell. È morto improvvisamente il fratello maggiore, Max Halliwell. Stando a quanto riportato dal Mirror, l’uomo, 54 anni, ha avuto un malore nella propria casa nell’Hertfordshire (a 70 chilometri da Londra). Subito trasportato al Watford General Hospital, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, non ce l’ha fatta. Max si è sentito male nella mattinata di mercoledì 17 novembre ma solo ieri 23 novembre è stata resa nota la notizia. Il decesso non è considerato come un caso sospetto e, stando ad un comunicato diramato dalle autorità, sarà il coroner a stabilire quali siano state le cause della morte di Halliwell. Laureato in scienze all’università di Nottingham, Max Halliwell era contemporaneamente presidente della Heat Pump Association e aveva il ruolo di Communications Manager per la Mitsubishi Electric Living Environmental Systems UK dal settembre del 2018.

La cantante – ex Spice Girls – ha appreso la notizia del malore di suo fratello attraverso un comunicato stampa che parlava delle condizioni di salute di Max. “Questa è una notizia terribile, devastante e straziante per Geri, che ne è completamente distrutta“, ha riportato una fonte vicina all’artista, aggiungendo che “in questo momento si stanno radunando tutti insieme, ma lei sa a malapena cosa dire o pensare. Lo amava teneramente”. Del legame intenso che c’è sempre stato tra Geri e suo fratello Max ne ha parlato anche il Sun, descrivendoli come inseparabili. Il tabloid britannico ha contattato un portavoce di Geri, il quale ha preferito non fornire ulteriori dettagli: “Chiediamo privacy, come potrete immaginare è un momento molto difficile“.