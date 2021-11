Anche se la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai un capitolo chiuso, continuano ad emergere nuovi dettagli. Questa volta è il giornalista Rodrigo Lussich, del programma argentino Intrusos, a rivelarne uno inaspettato. Secondo Lussich, infatti, quella con Eugenia China Suarez non sarebbe la prima scappatella dell’attaccante del Psg. “Sembra che Mauro sia un demonio. C’è stato un precedente. E ora viene a galla tutto”, ha dichiarato il giornalista.

Il tradimento cui fa riferimento risalirebbe al 2018, mentre la coppia era in vacanza a Ibiza. Nello specifico il tutto sarebbe accaduto durante una serata trascorsa in un locale molto frequentato dai calciatori. I dettagli di questo flirt sarebbero stati rivelati dalla fidanzata di un illusionista che lavorava in quel locale. La stessa, poi, avrebbe anche avvertito l’imprenditrice di Buenos Aires della situazione sospetta tra la cameriera e suo marito.

Lussich ha addirittura letto il messaggio con il quale la donna ha raccontato ‘il fattaccio’: “Mentre Wanda e Mauro stavano guardando lo spettacolo, una ragazza che lavorava nel locale è passata di fianco a Icardi che ha iniziato a guardarla senza mai perderla di vista. Nel frattempo, mentre lei parlava con altri c’è stato uno scambio di sguardi con Maurito. Poco dopo lei si è allontanata e l’attaccante del Psg si è alzato per andare in bagno. Dopo un po’ è tornata la ragazza e successivamente anche l’argentino”. Cosa sarà accaduto alle spalle di Wanda? Attenzione, perché la procuratrice sportiva è gelosa: “Ti sto avvisando, prima o poi ti incontro”, avrebbe detto a La China.