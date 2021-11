Nella giornata di ieri 18 novembre, le tre Principesse (Clarissa, Jessica e Lucrezia) si sono ritrovate nella veranda della Casa di Cinecittà a parlare di Sophie Godegoni, ex tronista di Uomini e Donne ora in nomination insieme a Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. A proposito di questo, Clarissa ha detto: “Speriamo che non esca Sophie, guarda. Lei vuole un sacco rimanere. Anche perché questa estate lei mi ha detto che ha ricevuto un sacco di odio per la relazione con questo tizio (Matteo Ranieri, nuovo tronista, ndr) che non ha funzionato. Riceveva critiche e minacce“.

A quel punto Jessica è intervenuta e ha dichiarato: “Infatti proprio per questo, secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Perché tutte le coppie non stanno funzionando e dopo un mese si lasciano tutti”. Anche Lulù ha detto la sua: “Ma può essere che uno si lascia eh. Provi a conoscere quella persona un paio di mesi e vedi come va”. Infine Clarissa ha preferito chiuderla lì: “A parte che lì dentro è difficile conoscersi davvero. Guarda che dopo il trono di Damante (Andrea, ex di Giulia De Lellis, ndr) ci sono due, tre coppie che stanno ancora insieme”.