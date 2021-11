Una frase come quella detta da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, davanti a milioni di spettatori, non poteva non generare polemica. “Siamo contro ogni forma di aborto“, ha detto, usando un inconcepibile plurale. La casa di produzione, la Endemol Shine Italy, ha subito preso la distanze e così Elena Santarelli e Nicola Savino durante la puntata de Le Iene in onda nella seconda rete Mediaset la sera successiva. Anche Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni tra coloro che hanno contestato le parole del conduttore. E adesso l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, si unisce al coro: “Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento ma io la penso in modo diverso ed è una mia opinione“, ha detto a Fanpage. “Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire“, le parole della moglie di Paolo Bonolis. Che ha però aggiunto: “Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue. Non porta a nulla. Mi chiedo, se invece davanti alle parole di Giucas non avesse battuto ciglio, il giorno dopo ci sarebbe stata una levata di scudi da parte di chi è contro certe cose sui cani? La strumentalizzazione è dietro l’angolo”.