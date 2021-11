“E vissero tutti felici e contenti”, così è andato a finire il “caso” Mauro Icardi – Wanda Nara. Tradimenti, scappatelle, video hot e cognati che dormono in automobile: il cinepanettone è servito. Ma adesso, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia, ci ha pensato Yanina Latorre, la giornalista che fin dal principio della storia si è lasciata andare a rivelazioni e confessioni arrivate direttamente da Wanda, sua amica.

Ebbene sembra che, durante una telefonata di confronto intercorsa tra la procuratrice sportiva e la presunta amante Eugenia China Suarez, quest’ultima abbia chiesto aiuto a Wanda per “inventare una storia, un alibi”. Insomma, per ricostruire il finale di un film in cui ‘la cattiva’ è solo La China. Attrice, cantante e modella argentina molto conosciuta in Sudamerica. 29 anni, 5.7 milioni su Instagram e una popolarità che è all’apice, la ragazza non può permettersi che in tutta questa vicenda ne esca semplicemente come “l’amante”. Non stupiscono, infatti, le parole che La China avrebbe rivolto a Wanda sulla notte di (non) sesso con il giocatore del PSG. Un modo, forse, per mettere in cattiva luce Icardi. Della serie: “Mal comune, mezzo gaudio”. L’attrice è disperata, Wanda la aiuterà?