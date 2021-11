Solo qualche mese fa, Ilary Blasi aveva sfoggiato una borsa extra lusso dal valore di 14.817 euro. Non erano mancate le critiche: c’è chi aveva fatto notare che sfoggiare accessori così costosi in un periodo post-pandemico di difficoltà economica non fosse di buon gusto. Critiche che non hanno minimamente toccato la conduttrice di Canale 5: la Blasi ha aumentato gli zeri. Sì perché, la moglie di Francesco Totti si è mostrata qualche giorno fa sui social con indosso una borsa il cui prezzo è decisamente alto. “Vale quanto una casa”, ha commentato qualcuno. Parliamo di una Kelly Hermès Himalaya dal valore di 300 mila euro. In pelle di coccodrillo e con la chiusura tempestata di diamanti, un pezzo unico e costosissimo. Come reagirà il web questa volta?

