“Secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento o qualcosa di così intimo e privato?”, Madame ha risposto con una domanda retorica ai pettegolezzi girati sul web in queste ore. La giovane cantautrice, dopo aver pubblicato su Instagram (dov’è seguita da 930mila persone) uno scatto in cui “bacia” una ragazza, ieri 17 novembre ha chiarito la vicenda.

“Sono affari miei, tutto quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo. Ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata, è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio”, ha spiegato. Infine ha concluso: “Se un giorno dovessi scegliere invece di condividere la mia vita, lo farò. Lo farò bene però. A me non piace quando si ricama sulle bugie o si inizia a inventare di sana pianta cose che non esistono”.

I beninformati del mondo di Twitter hanno rivelato che la ragazza in foto in realtà è una sua amica nonché compagna di classe di Sangiovanni, il cantante ex Amici con cui Madame canta nel brano in radio in questi giorni ‘perso nel buio’. Sarebbe stata proprio lei a far conoscere Sangiovanni a Madame, convinta che il ragazzo avesse stoffa. Una talent scout dunque? Perché no, come si legge sulla sua biografia Instagram: “Filosofa per natura, talent scout per inerzia, social media manager per necessità”.