Ci è voluto un po’ per tornare a carburare, ma finalmente torna una di quelle Domeniche Bestiali che sono veramente bestiali. Quelle col profumo di terra battuta misto al pane e mortadella che si diffonde nell’aria, con sottofondo sonoro di quelli morbidi, come da mano aperta su guancia rubizza, con risoluzioni rustiche di problemi tecnici, gesti tecnici incredibili indipendentemente da dove vengono compiuti, raccontati dai soliti amanuensi dei giorni nostri, i giudici sportivi (che Iddio li protegga), con prose assolutamente mitologiche.

PERGA? MENA! – Qualcuno diceva di aver apprezzato il silenzio nella fase del lockdown. Sarà, ma quel rumore di schiaffoni, che magari si leva dalla parte opposta dell’azione di gioco, per noi è musica. Come accade in Eccellenza Campania a un calciatore del Buccino Volcei, Cristian Pergamena, squalificato cinque turni perché “con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, come da segnalazione dell’AA1, al termine della gara si avvicinava frontalmente ad un avversario e gli sferrava un forte ceffone al volto ed a parte della nuca. Tale ceffone provocava al colpito un evidente stato di stordimento“. Ma la parte migliore è quella successiva: “L’AA1 riferisce che il rumore del ceffone veniva da lui percepito anche se si trovava a distanza. Il calciatore colpito dal violento ceffone rientrava negli spogliatoi coprendosi il viso con le mani e lamentando un forte dolore”.

TIBIE E FUSIBILI – Tutto il bello del calcio dilettantistico (o in questo caso semi-professionistico, ma tant’è), arriva da Rossett Park, a Crosby, in Northern Premier League, settimo livello del calcio inglese. Qui, come racconta la pagina Facebook Il Calcio Inglese (che ringraziamo per la foto), si affrontano i padroni di casa del Marine Ac e il Dunston, ma per un guasto si spengono i riflettori. Interviene un tecnico? No, il centrocampista del Dunston, professione elettricista, che esce dal campo e ripara il quadro elettrico danneggiato. (E anche le birre tutt’intorno al mediano-elettricista contribuiscono alla bellezza della situazione)

LA FONTE MAGICA – Nessun dubbio: come i monaci benedettini sono da ringraziare per aver tramandato ai posteri capolavori che senza la loro pazienza sarebbero andati perduti, i giudici sportivi sono una fonte preziosa, la più preziosa per Domeniche Bestiali. Altro tipo di fonte è quella che alimenta gli spogliatoi della Vallatese, Prima Categoria Campania, vista la multa comminata alla società: “Lo spogliatoio del ddg era privo di chiave ed inoltre l’acqua della doccia dello spogliatoio era quasi inesistente”. Acqua che nun leva sete, si dice da queste parti.

CAPOLAVORI – Non serve commentare e colorare in questo caso, forniamo solo la descrizione di ciò che è accaduto. Ghiviborgo-Correggese, Serie D: il difensore di casa consegna un retropassaggio rasoterra al portiere, questo vuol rinviare di prima ma la sbuccia e la palla finisce alta, morbida a centro area. Niente paura, per fortuna c’è un difensore a poter rimediare alla papera: il centrale vuol spazzare… ma la sbuccia pure lui, mandando la palla al volo nel sette. Un gol brasiliano, un’azione splendida… nella propria porta, certo, ma noi di Domeniche Bestiali mica ci attacchiamo a queste sottigliezze.