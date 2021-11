Il locale Davies and Brook del Claridge hotel di Londra ha licenziato il proprio chef Daniel Humm. Perché? Voleva cambiare il menu del ristorante trasformandolo tutto in chiave vegana. Come riportato dal Corriere, la direzione – impaurita da un eventuale calo dei clienti – avrebbe replicato: “Rispettiamo molto la strada che hai intrapreso, ma questa non è la nostra”. Della serie: “Quella è la porta”. Ecco allora che lo chef svizzero dal 1 gennaio 2022 dovrà abbandonare il lussuoso ristorante londinese: “Essere qui, era un sogno diventato realtà. La mia carriera è iniziata da Claridge’s e tornare indietro è stato un dono incredibile. È un bellissimo ristorante, con un team professionale e appassionato”, ha scritto su Instagram per commentare il divorzio. Poi ha aggiunto: “Non è mai stato più chiaro che il mondo sta cambiando e che dobbiamo cambiare con lui“.

Dopo la rivoluzione di inizio giugno all’Eleven Madison Park (nella grande mela), Humm voleva replicare lo stesso modello anche nella capitale britannica. A New York, infatti, aveva introdotto solo piatti vegetali diventato il primo ristorante vegano con tre stelle Michelin. “Dopo tutto quello che è accaduto in questo ultimo anno non potevamo riaprire lo stesso identico ristorante. Abbiamo deciso di servire un menù in cui non useremo alcun prodotto animale. Tutti i piatti sono fatti con materie prime vegetali, della terra e del mare, insieme a frutta, legumi, funghi, grano e molto altro”, aveva dichiarato. Da Londra, però, non è arrivata alcuna possibilità di dialogo.