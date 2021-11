Che tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non scorra buon sangue è fatto ormai noto ai più. Ieri 10 novembre, contattata dalla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, la giornalista Rai ha rincarato la dose ‘smascherando’ la presentatrice di DAZN: “Col turco (Can Yaman, ndr) non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. E visto che Paola era senza freni, poco dopo la domanda è ricaduta sul nuovo presunto fidanzato di Diletta, ovvero il modello Giacomo Cavalli. Ma Ferrari non hai dubbi: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“.

Parole al vetriolo che hanno riacceso il pettegolezzo secondo cui la coppia Can e Diletta fosse solo strategica. Come reagirà Leotta? Al momento nessuna replica pubblica è pervenuta. Solo qualche mese fa, la stessa Ferrari si era scagliata contro la conduttrice siciliana, dicendo: “Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina”.