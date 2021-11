La manovra alla fine è stata riscritta e prima di arrivare in Parlamento sarà necessario un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri. In teoria la legge di bilancio era stata già approvata in Cdm lo scorso 28 ottobre, praticamente due settimane fa. Nel frattempo, però, il testo definitivo della prima manovra del governo Draghi non è mai stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il Tesoro ha di fatto scritto o riscritto una serie di articoli, tra cui quelli sui capitoli politicamente sensibili di reddito di cittadinanza e pensioni. Il disegno di legge quindi, spiega l’Ansa, potrebbe essere portato di nuovo all’attenzione dei ministri per un giro di tavolo prima del passaggio alle Camere, presumibilmente venerdì, dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La manovra, stando alle norme europee, dovrebbe arrivare al Parlamento il 20 ottobre: il ritardo accumulato rischia quindi di salire a 24 giorni, sempre più vicino al record raggiunto nel 2020 quando Camera e Senato attesero fino al 19 novembre.

Questa mattina alle 11 a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi ha incontrato gli stessi ministri per fare un punto sulle misure inserite nella legge di bilancio. Alla riunione – durata circa un’ora – non ha partecipato però il ministro dell’Economia Daniele Franco che è impegnato a Bruxelles. L’incontro con i ministri Andrea Orlando, Stefano Patuanelli e Renato Brunetta, insieme al sottosegretario Roberto Garofoli e ai tecnici del Mef, ha avuto al centro il tema del reddito di cittadinanza. Nel corso della riunione, sarebbe stato confermato che il decalage dell’assegno scatterà dopo il rifiuto di una offerta di lavoro congrua.

Come detto, le modifiche riguardano anche il capitolo pensioni: a quanto riferito al termine del vertice, sono stati rivisti i requisiti di età per l’anticipo pensionistico con Opzione donna. Rispetto all’ipotesi iniziale, il criterio di età per accedere alla misura dovrebbe essere abbassato, come aveva già anticipato il ministro Orlando. Nella ipotesi iniziale l’età per Opzione donna si alzava a 60 anni e invece dovrebbero essere confermati i parametri attuali di pensionamento anticipato con 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le autonome.