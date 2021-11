Sono davvero impressionanti le immagini della tragedia avvenuta nelle scorse ore durante il festival Astroworld a Houston, in Texas. Il panico è scoppiato dopo che la folla ha iniziato a premere per raggiungere l’area sotto il palco dove si stava esibendo il rapper Travis Scott: undici persone sono state portate in ospedale in arresto cardiaco e otto di loro sono morte, mentre altre 300 sono rimaste ferite. All’evento erano presenti in circa 50mila: la cui seconda giornata prevista per oggi è stato annullata.