Nella serata di ieri 4 novembre, è andata in onda su Sky la seconda puntata dei Live di X Factor, il talent show condotto da Ludovico Tersigni e con Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika giudici. È stato proprio quest’ultimo, con un look strepitoso firmato Valentino e progettato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, il protagonista di una scena che ha improvvisamente raggelato lo studio.

Il motivo? La prima eliminazione di questa edizione è toccata ai Westfalia, la sua band. Il giudice libanese, amareggiato per la perdita inaspettata, a fine puntata ha abbandonato lo studio insieme al gruppo eliminato. Al momento dei saluti, dunque, nonostante l’invito del giovane conduttore, Mika non si è presentato in studio. La sua sedia è rimasta vuota, tra l’imbarazzo palpabile del conduttore Ludovico Tersigni.