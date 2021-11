Dopo settimane di apprensione, ora si intravede la luce in fondo al tunnel per Federico Salvatore, l’artista partenopeo classe 1959 colpito da una emorragia cerebrale lo scorso 13 ottobre. A darne notizia, tramite la pagina Facebook del cantante e cabarettista, è stata la moglie Flavia D’Alessio. “Federico è stato trasferito dall’Ospedale del Mare ed ha iniziato il suo percorso di riabilitazione“, ha esordito. Poi ha spiegato: “L’infinito affetto da parte vostra ci da sempre più forza, giorno dopo giorno, siete tantissimi e calorosissimi. Per ricambiare tutto l’amore che Napoli, e non solo, sta dimostrando a Federico ho deciso di condividere con voi questo brano in cui c’è tutto l’amore che lui, da sempre, prova per la sua terra”. Infine ha concluso: “È un brano malinconico, come il momento che tutti noi che vogliamo bene a Federico stiamo vivendo, ma allo stesso tempo un brano di speranza e d’amore. A presto, Flavia”. E i fan commentano: “Forza maestro, sei forte!“.