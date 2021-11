Manca solo la firma, ma in Inghilterra è dato ormai per fatto l’arrivo di Antonio Conte alla guida del Tottenham, dopo che la società ha deciso di togliere la guida degli Spurs a Nuno Espirito Santo. Il Daily Mail, ad esempio, parla infatti di “Conte coup“, colpo Conte, confermando poi le anticipazioni sull’ingaggio “faraoinico” riservato al nuovo tecnico: un accordo per 18 mesi a 15 milioni di sterline lorde all’anno, secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

“Conte pronto a firmare un accordo da 20 milioni di sterline con gli Spurs“, titola invece il Daily Telegraph, mentre il Daily Star racconta un retroscena dietro all’arrivo dell’ex allenatore nerazzurro: “Fuori per Conte”, Nuno Espirito Santo “fatto fuori” dal Tottenham per far spazio ad Antonio Conte definito un “serial winner“.

Dietro all’arrivo dell’allenatore salentino a Londra, un ritorno dopo l’esperienza al Chelsea, c’è ovviamente la mano di Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo degli Spurs chiamato per far compiere l’ultimo salto di qualità alla squadra che al momento è bloccata però a metà classifica, a ben 10 punti di distanza dal Chelsea capolista. Fatale per il tecnico portoghese, che nelle ultime settimane ha inanellato una serie di risultati negativi, la brutta batosta subita in casa contro il Manchester United che, con le reti di Cristiano Ronaldo, Cavani e Rashford, ha rifilato un pesante 0-3 ai londinesi.