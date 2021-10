Rudy Zerbi non ha resistito all’incaz*atura (perdonate, me il termine rende bene l’idea) di fronte al pranoterapeuta che ieri sera si è esibito a Tu Si Que Vales. L’uomo ha esordito dicendo di aver deciso di partecipare al programma di Canale5 per smorzare lo scetticismo che c’è se si parla della sua professione. Ed errore più clamoroso non poteva farlo. Prova infatti a far ruotare le mani attorto al corpo sia di Gerry Scotti che di Belen Rodriguez ma non accade alcunché. “Mi dispiace, io non ci credo – ha tuonato Zerbi – E mi spiace anche che lei abbia parlato degli animali, dei cani che tutti amiamo tanto… Mi sembra veramente una cialtronata che si dica che entrano da lei che non camminano e poi improvvisamente camminano. Lei illude le persone e immagino si faccia anche pagare per questa cosa. Poi sicuramente c’è chi lo fa seriamente, ma questo mi sembra teatro, non una medicina. Questa è la mia opinione”. Intanto sul fronte auditel aumentano ancora le distanze con Ballando con le stelle. Cresce lo show di Canale 5 che tocca il 26,2% di share con 4.608.000 telespettatori, in onda dalle 21.24 allo 00.47. Segna un nuovo calo il programma condotto da Milly Carlucci che pure ottiene ascolti positivi: dalle 21.59 alle 00.54 è stato visto da 3.578.000 spettatori pari al 21.8% di share mentre la prima parte dal titolo “Tutti in Pista”, in onda dalle 20.44 alle 21.55, ha ottenuto 4.255.000 e il 19.6%.