“Tornerò (in Sudafrica, ndr) e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in molti Paesi del continente e in Sudafrica. Conservare, preservare, restaurare ed educare, questo è ciò su cui si basa la mia Fondazione”. Queste le parole che la principessa Charlene ha detto qualche giorno fa in un’intervista da lei postata sui social. Parole che, dopo le tre operazioni subite e la lontananza dai suoi figli, hanno fatto prevedere un imminente ritorno nel Principato di Monaco. Ma Charlene è ancora in Sudafrica e il suo ultimo post è per la sua cagnolina scomparsa, un vero punto di forza per lei che affronta da più di un anno evidenti difficoltà: “Il mio piccolo angelo è morto questa notte. È stata investita. Mi mancherà moltissimo. Risposa in pace”, così l’addio alla chihuahua Monte. Come starà davvero la principessa? E quanto dovranno aspettare i suoi figli per riaverla a casa? Dal Principato fanno sapere che ormai ci siamo. In primis, c’è da augurarsi che per lei il peggio sia passato.

