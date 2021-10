Non solo Mietta. Pure Memo Remigi, anche lui concorrente di “Ballando con le stelle”, è in quarantena in una stanza d’hotel. Già ieri il cantante aveva dovuto disertare le prove per la prossima puntata dello show, e anche la puntata di “Oggi è un altro giorno” (il programma quotidiano con Serena Bortone, dove è ospite fisso). Ieri la padrona di casa Serena Bortone aveva accolto il cantante, presente in collegamento, spiegando che la sua quarantena non è legata alla positività di Mietta: “Oggi Memo non è qui con noi. Sta benissimo, ma è quarantenato. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti. Dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento ed è giustamente isolato. Non è però il tracciamento di Mietta”.

Più tardi, in serata, anche Memo aveva rassicurato i suoi fan con un video pubblicato su Twitter: “Non preoccupatevi perché sto benissimo. È successo un piccolo inconveniente ma io sabato ci sarò alla grande. Voglio invitarvi a votarci perché siamo una coppia straordinaria. Guardate che sto benissimo, ci mancherebbe altro…”. Secondo Il Giornale, Remigi sarebbe in isolamento fiduciario per un contatto con un altro dipendente Rai, anch’esso risultato positivo al Covid.

Quando tornerà Memo Remigi a “Ballando con le stelle”, se tornerà? Oggi il diretto interessato è tornato a “Oggi è un altro giorno”, sempre in collegamento, e ha specificato che già domani, o al massimo dopodomani, dovrebbe uscire dalla quarantena. I protocolli prevedono una quarantena di almeno sette giorni dall’ultima esposizione per un contatto stretto se si è asintomatici e vaccinati. Non è prevista quarantena invece per i contatti asintomatici vaccinati a basso rischio (quindi con un contatto non stretto). Il timore di molti è che lo studio di “Ballando con le stelle” possa trasformarsi in un focolaio.