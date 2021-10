Frederick August Otto Schwarz. Vi dice niente questo nome? Eppure, se si prendono le iniziali, tutto è più chiaro: Fao Schwarz, il famoso negozio di giocattoli, arriva a Milano il 28 ottobre. Siamo in via Orefici, pieno centro città, anzi pieno quadrilatero della moda. A New York è una specie di istituzione: impossibile non passare, se si è in visita, dal 30 di Rockfeller Plaza. Si tratta del primo flagship store in Europa e l’apertura arriva dopo l’accordo tra Prénatal (Toys Center e King Jouet) e ThreeSixty. E oltre la magia dello store vista più volte in pellicole cinematografiche, in questi giorni girando per Milano sarà facile imbattersi in impronte di orso, soldatini giganti e una bicicletta magica. E quasi Natale? Forse no, ma un po’ di “magic” male non fa.

