A Roma l’ultimo giorno della Festa del cinema (24 ottobre) ha visto sul red carpet una delle più grandi star hollywoodiane: Angelina Jolie. L’attrice è tra le protagoniste di Eternals, il nuovo film dei Marvel Studios. Insieme a lei, a sfilare sul tappeto rosso, anche le figlie Zahara e Shiloh. Quest’ultima, oggi 15enne, è la prima figlia naturale di Angelina Jolie e Brad Pitt, mentre la prima (16 anni) è stata adottata dalla coppia poco dopo la nascita, in Etiopia. Semplici ed eleganti le ragazze, appariscente e allo stesso tempo di classe la diva californiana. Per lei un abito lungo firmato Atelier Versace, color platino, che presenta una silhouette a colonna con gonna e corsetto senza spalline. Fan e fotografi non se le sono fatte scappare.