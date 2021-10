Un uomo è morto a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, ucciso con colpi d’arma da fuoco sparati in una ditta di pneumatici. È successo nel primo pomeriggio e sull’omicidio indagano i carabinieri che avrebbero già fermato alcune persone, su cui si stanno facendo accertamenti, mentre si sta chiarendo la dinamica di quanto successo. Procedono i militari della Compagnia di Guastalla, insieme al nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia. L’omicidio a colpi di pistola è avvenuto all’interno della ditta Dante Gomme.

La vittima aveva 29 anni e si chiamava Salvatore Silipo. Si tratta di un dipendente della stessa ditta, che ha sede in via Verga. Da quanto ricostruito i carabinieri sono intervenuti poco dopo il fatto, successo intorno alle 15 dentro i locali dell’azienda, richiamati da alcune persone che avevano sentito gli spari. La pattuglia è intervenuta e avrebbe bloccato il presunto omicida, sfilandogli l’arma. Le indagini sono in corso per ricostruire movente e dinamica e per capire se ci sono altre persone coinvolte.