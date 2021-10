Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono una coppia? Al momento sicuramente no. I due stanno vivendo un flirt all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, tra alti e bassi. Manuel non sembra però ricambiare le attenzioni della principessa e anzi, a volte si mostra infastidito dalla ricerca di contatto fisico da parte di lei. Così è andata quando Lulù, trovando il nuotatore in cucina, gli si è avvicinata e ha iniziato a massaggiargli il collo. Un gesto che si fa anche tra amici, una prova di affetto. Ma Bortuzzo non l’ha presa affatto bene: “Ma perché mi devi toccare il collo?”, ha detto con tono stizzito davanti a Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano che stavano assistendo alla scena. “E che ti tocco?“, ha chiesto Lulù. La risposta, volgare e fuori luogo, “il *****”. “Sei scurrile”, la replica della principessa. Al Grande Fratello, come sempre, grandi prove di eleganza.