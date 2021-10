“Non dobbiamo nascondere niente Giovanni, te l’avevo già detto”. Il piccolo incidente in diretta a Pomerigio 5, Barbara D’Urso lo racconta così: “Si sono scontrati i nostri meravigliosi tavoli ed è scoppiato una dei vetri là sopra. Vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio, i nostri amati macchinisti e non dobbiamo nascondere niente, anzi dobbiamo fare con calma e non farci male”. Niente di grave, per fortuna: un piccolo scontro nello spostare i mobili di studio. Inconveniente che la padrona di casa ha gestito con la solita padronanza di scena. “Se da casa avessero sentito il rumore, è stato uno scoppio pazzesco“, le parole di Enrica Bonaccorti, una delle ospiti che si preparavano ad entrare in studio quando il “fattaccio” ha ritardato l’inizio del blocco.