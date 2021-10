Mentre a Siena i giudici del tribunale stanno per decidere se condannarlo o meno per corruzione in atti giudiziari, Silvio Berlusconi vola a Bruxelles per il pre-vertice del Ppe a Bruxelles. E, parlando con i giornalisti, da una parte tiene aperta a se stesso la porta per il Quirinale e dall’altra la chiude a quello che nel centrodestra sembrava essere il candidato più quotato: Mario Draghi. “Berlusconi come lo vedo al Colle? Lo vedo in forma dopo un po’ di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo”, ha detto il leader di Forza Italia, di fatto non chiudendo nessuna opzione e dimostrando che l’opzione per lui esiste eccome. E a proposito dell’attuale presidente del Consiglio, ha aggiunto: “Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica, mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro Paese“.

E’ l’ennesimo strappo di Berlusconi? Nella coalizione il clima non è dei migliori e proprio il nome di Draghi in vista delle elezioni al Colle sembrava una delle opzioni che potesse mettere d’accordo tutti. Ma ora il Cavaliere deve fare i conti anche con i problemi dentro il suo partito: ieri Repubblica ha diffuso un audio della ministra Maria Stella Gelmini che denuncia come “i ministri Fi siano esclusi dai tavoli con Berlusconi” e per questo il leader non sarebbe correttamente informato su quello che succede nel partito e nel governo. “Io non so cosa è successo al ministro Gelmini, le dichiarazioni di ieri sono anche contrarie assolutamente alla realtà“, è stata la replica di Berlusconi, “per esempio per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo c’è sempre stata una riunione dei tre i ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana. Oggi i giornali hanno parlato di separazione, tutte cose esagerate e non c’è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare”, ha aggiunto.

Berlusconi ha anche parlato dei rapporti con il Carroccio, dicendo che (secondo lui) il partito sta seguendo un percorso che gli permetterebbe di approdare nel Ppe e quindi mollare i sovranisti. “La Lega è orami molto lontana dal sovranismo“, ha sostenuto con i giornalisti. “Il percorso per arrivare nel Ppe prenderà del tempo. Io sto lavorando in questa direzione, non c’è un no a questa possibilità da parte della Lega e dei suoi massimi dirigenti, c’è però un percorso di avvicinamento anche da parte degli altri leader del Ppe con cui ho iniziato i discorsi a riguardo”. Ma difficile capire su cosa sono d’accordo i leader nella coalizione. Perché mentre Berlusconi dice che Salvini non è più sovranista, dall’altra prende le distanze dagli attacchi alla ministra dell’Interno Lamorgese. Attacchi che portano tutti la firma di Fratelli d’Italia e Lega. “Lamorgese è un ministro di questo governo, noi sosteniamo tutti convintamente questo governo e quindi suggerisco sempre di astenersi da prese di contrasto con i singoli ministri”, ha detto sempre da Bruxelles.

Ma Berlusconi è andato oltre. Ha rivendicato di essere tra i registi che hanno portato Draghi alla guida del governo di coalizione. “I distinguo dei suoi alleati rischiano di regalare Draghi alla sinistra? Non credo proprio. A parte che Draghi ha con me un rapporto antico e solidissimo. Sono stato io che vincendo le obiezioni forti di un mio ministro, Giulio Tremonti, l’ho portato a essere governatore della Banca d’Italia e sono stato io che vincendo le voglie della Germania e della signora Merkel che voleva presentare come presidente Bce il presidente della banca centrale tedesca…in maniera pragmatica e concretissima ho contribuito alla sua carriera e alla sua esperienza e sono ancora io che ho pensato a lui per un Governo di coalizione che potesse mettere insieme destra e sinistra in Italia per superare l’emergenza del Covid”.