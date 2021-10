“Alcune interpretazioni, secondo cui al Senato il Pd avrebbe diminuito la forza del proprio indirizzo di richiesta al governo dello scioglimento di Forza nuova e dei partiti fascisti sono false”. Lo ha chiarito Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, presentando la mozione presentata dal centrosinistra dopo l’assalto alla sede della Cgil. “Nessuno faccia finta di derubricare quanto successo a Roma, di non sapere che se si attacca la sede di un sindacato si attacca la costituzione della Repubblica fondata sul lavoro”, ha detto, spiegando che “il Pd e tutti quelli cresciuti nell’antifascismo democratico e pacifico chiedono da anni lo scioglimento di questa forza e della altre fasciste esistenti nel Paese”. “Nessuno faccia finta di non ricordare che era nel fascismo che venivano attaccate le sedi dei giornali, dei partiti, dei sindacati“, ha aggiunto. La richiesta arriva in Parlamento adesso, ha quindi spiegato Fiano, “perché quell’attacco oltrepassa qualsiasi limite”. “Il nostro indirizzo politico al governo, ancor di più dopo Roma – ha concluso il deputato dem -, è fatelo secondo le norme di legge che sceglierete, sciogliete le organizzazioni fasciste, scuiogliete Forza nuova”.