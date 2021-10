300 vip invitati, una tenuta da mille e una notte con maneggio e 50 ettari di bosco, tre giorni di libagioni e festeggiamenti ininterrotti costati, pare, due milioni di dollari. È il matrimonio di Jennifer Gates, figlia di Bill e Melinda, che si sta svolgendo in queste ore nella contea di Worchester, vicino New York. Jennifer che ha 25 anni si sposa con il 30enne campione egiziano di equitazione Nayal Nassar. Ma la notizia che sta facendo fibrillare i giornali americani è quella del primo, almeno visibile, incontro ufficiale tra gli ex coniugi Gates, separatisi l’agosto scorso.

Diverse testate hanno pubblicato online le foto dell’arrivo di Bill e Melinda (oggi Melinda French) nella magione da sogno. I due sono leggermente distanti l’uno dall’altro su un terrazzo assieme ad altri tre invitati mentre attendono di andare a cena. Bill è in abito scuro, Melinda in abito colorato. Poco si dice, per ora, del clima “in famiglia” dei Gates in queste ore particolari. Sui partecipanti stretto riserbo, anche se i coniugi Obama sembrano nella lista, come del resto l’illustre vicino di casa di Jennifer e Nayal, David Letterman.